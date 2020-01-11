В России двое детей провалились под лед и погибли

В России двое детей провалились под лед на искусственном пруду и погибли. Об этом в субботу, 11 января, сообщает «Интерфакс».

ЧП случилось в подмосковном Подольске, в селе Сынково, на территории частного дома. Два ребенка восьми и пяти лет, будучи без присмотра родителей, провалились под лед искусственного водоема глубиной два метра, который не был огорожен. Детей, находящихся без движения в воде, заметил сосед и сообщил родителям и спасателям, рассказал источник агентства.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух мальчиков. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются родственники, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне не стали спасать туриста из Москвы, который провалился под лед на Байкале и едва не утонул, но сняли происходящее на видео.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!