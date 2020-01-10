Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга ради видео

Видео: Instagram/ves_ulan_ude_

Россияне не стали спасать туриста из Москвы, который провалился под лед на Байкале и едва не утонул, но сняли происходящее на видео. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как поясняет издание, трое других путешественников оставались за кадром, снимали инцидент на камеру и объясняли тонущему другу, как ему выбраться на поверхность. Спустя полминуты житель столицы смог самостоятельно выйти из воды. Автор ролика, отвечая на вопрос о том, почему не помогал другу, заявил: «Так у меня видео пишет».

На кадрах ролика, опубликованного 8 января в Instagram, видно, как обнаженный по пояс мужчина поскальзывается на льду, падает в трещину и с головой уходит под воду. «Чудом остался жив», — говорится в подписи к посту.

В марте прошлого года сообщалось, что туристка из России погибла от переохлаждения на Байкале, провалившись в трещину на льду. По словам представителя службы, 50-летняя жительница Воркуты собиралась проехать 40 километров на коньках из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты. Предполагается, что женщина не заметила трещину из-за слоя снега или тонкого льда.

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