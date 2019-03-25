Россиянка провалилась под лед и погибла на Байкале

Туристка из России погибла от переохлаждения на Байкале, провалившись в трещину на льду. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

По словам представителя службы, 50-летняя жительница Воркуты собиралась проехать 40 километров на коньках из поселка Большое Голоустное в поселок Большие Коты. Предполагается, что женщина не заметила трещину из-за слоя снега или тонкого льда.

Воркутянке удалось выбраться из воды, однако она замерзла насмерть, не дождавшись помощи.

Передвигавшиеся по льду пешком туристы обнаружили ее санки и рюкзак, а затем по следам добрались до тела женщины. Через час на место прибыли спасатели.

В августе прошлого года спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей, предположительно, при восхождении на самую высокую гору Европы 31 год назад. Тело женщины нашли туристы, совершавшие восхождение, и рассказали об этом спасателям. Его спустили со склона высотой около четырех тысяч метров.

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