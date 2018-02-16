Трехлетняя девочка замерзла насмерть во время прогулки в московском детсаду

Трехлетняя воспитанница детского сада в Новой Москве замерзла насмерть во время прогулки, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Утром в пятницу, 16 февраля, воспитательница и нянечка младшей группы детсада заметили, что одна из девочек не вернулась с улицы. Ее нашли на игровой площадке лежащей в сугробе без сознания. Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь, прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

По информации «Московского комсомольца», отец погибшей девочки рассказал полицейским, что проблем со здоровьем у нее никогда не было, но недавно родители заметили на ее теле синяки якобы от падения во время игры. Также мужчина сообщил, что последнее время девочке не нравилось ходить в детский сад, она капризничала и просилась домой.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изымают документацию и записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении дела по статье 293 УК («Халатность»).

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