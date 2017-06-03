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Женщина замерзла насмерть июньской ночью в Петербурге

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Пенсионерка замерзла на автобусной остановке в Санкт-Петербурге и впоследствии скончалась в больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах города.

Женщина, которой на вид 70-75 лет, была госпитализирована с остановки на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня. «Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени», — добавил собеседник агентства.

Температура воздуха в ночь на 2 июня в Петербурге составляла около шести градусов по Цельсию, следует из архива прогнозов Гидрометцентра России. Было облачно, также наблюдались небольшие дожди.

В феврале в Подмосковье замерзла насмерть 84-летняя пациентка Щелковской клинической больницы №1. Знакомый с ситуацией источник сообщал, что женщина пыталась сбежать из неврологического отделения по пожарной лестнице.

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