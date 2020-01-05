Более 30 автомобилей провалились под лед в российском городе

Несколько десятков автомобилей провалились под лед в бухте Воевода во Владивостоке. Об этом сообщает агентство PrimaMedia, видеозапись с места инцидента опубликована на YouTube.

На кадрах видны люди и скрытые под водой машины. «Не знаю, десятка три машин. Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться», — рассказывает автор ролика.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что всего поступило 45 сообщений о потопленных автомобилях. Некоторые машины провалились частично, их владельцы уже самостоятельно выехали на берег. Пострадавших нет.

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