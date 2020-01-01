В России подорожают автомобили

Автомобили в России станут дороже, поскольку с Нового года выросли ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление правительства, опубликованное на сайте кабинета министров, вступило в силу в среду, 1 января.

Максимальное повышение утилизационного сбора произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента.

При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра — 145 процентов.

Для самого массового сегмента — машин с двигателем 1-2 литра — сбор вырастет на 112,4 процента.

Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили. При этом в Минпромторге заявляли, что не ожидают резкого скачка цен.

Тем не менее, по словам участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, опустившиеся в 2019 году до минимального уровня из-за падения спроса.

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