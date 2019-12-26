Женщина бросила руль, принялась краситься и попала на видео

dailymail.co.uk

Женщина бросила руль автомобиля на оживленной трассе и принялась краситься, не обращая внимания на дорогу. Видео пассажиров проезжавшего мимо автобуса публикует Daily Mail.

В окрестностях Лондона на скоростной автомагистрали M25 очевидцы запечатлели водительницу в автомобиле Tesla стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей). На кадрах видно, что она не держит руль и не следит за движением. Вместо этого женщина смотрится в зеркало, наносит макияж и набирает сообщения в телефоне.

«Изначально я решил, что это круто, ведь мне нравятся технологии. Но потом на это стало страшно смотреть. Она даже не смотрела на дорогу. Это было очень небезопасно», — сообщил свидетель.

Автомобили Tesla оборудованы функцией автопилота, с помощью которой они могут двигаться со скоростью других машин. Однако, в соответствии с британскими правилами, даже в такой машине водитель обязан держать обе руки на руле и не может пользоваться мобильным телефоном.

В июне водитель электрокара Tesla заснул во время движения по шоссе в Сан-Франциско и тоже попал на видео. В ролике видно, как голова мужчины, сидящего за рулем, повисла набок, а автомобиль при этом продолжает ехать по полосе без его участия.

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