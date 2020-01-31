Прыжок россиянина в ледяную воду в Петербурге попал на видео

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вконтакте

Жители Санкт-Петербурга заметили россиянина, который зашел в ледяную воду в центре города, нырнул и поплыл. Снятое очевидцев видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

«Шел январь 2020.... Мужчина решил искупнуться у Петропавловской крепости», — говорится в публикации.

В комментариях пользователи отметили, что это «морж обыкновенный». Несколько комментаторов уточнили, что в этом месте городские моржи собираются круглый год. «Скоро загорать начнут, с 1 марта», — написала одна из горожанок.

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