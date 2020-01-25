В России двое мужчин провалились под лед и погибли

В Новгородской области двое мужчин провалились на снегоходе под лед и погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, в пятницу вечером, 24 января, двое мужчин на снегоходе выехали на заледеневшее озеро Оборотно Мошенского района. Спустя какое-то время снегоход заехал в полынью и ушел под воду.

На место прибыла следственно-оперативная группа и МЧС России по Новгородской области. Специалисты осматривают место ЧП и выясняют обстоятельства гибели людей.

11 января стало известно, что в подмосковном Подольске, в селе Сынково, двое детей провалились под лед на искусственном пруду и погибли. Детей, находящихся без движения в воде, заметил сосед и сообщил родителям и спасателям.

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