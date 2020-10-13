В России двое маленьких детей решили поиграть на льду и погибли

В поселке Хамкар Катангского района Иркутской области двое маленьких детей провалились под лед на реке Нижняя Тунгуска и погибли. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.

Двое мальчиков 2015 и 2016 годов рождения играли на берегу и решили выйти на лед, окаймляющий его. В результате они провалились в воду и не смогли выбраться. Их тела обнаружили местные жители.

В МЧС объяснили, что причиной происшествия отсутствие взрослых рядом с детьми, игравшими вблизи водоема. Сотрудники Следственного комитета по Иркутской области устанавливают обстоятельства, которые привели к происшествию.

В августе житель Саратовской области оставил автомобиль без ручника и таким образом утопил восьмилетнего племянника. Мужчина взял его на отдых с женой и сыном, они разбили палатки на берегу реки. Ночью он отправился с мальчиком за дровами, ребенок ехал на пассажирском переднем сиденье. Россиянин вышел из салона, племянник остался там один. В какой-то момент автомобиль покатился в воду, и его не удалось удержать. Мужчина нырнул за ним, разбил стекло и не нашел мальчика в салоне. Тело позднее обнаружили водолазы.