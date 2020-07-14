Российская школьница доверилась предсказаниям о долгой жизни и утонула в 14 лет

Московская школьница утонула во время купания в карьере в подмосковном Красноармейске. Она доверилась предсказаниям, обещавшим ей долгую жизнь, но умерла в 14 лет, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, подросток приехала с родителями на отдых к водоему и решила поплавать на надувном матраце, пока старшие были на берегу и смотрели за младшим ребенком. В какой-то момент отец посмотрел в сторону воды и не увидел старшую дочь. Он бросился спасать ее и вытащил на берег в бессознательном состоянии. К тому моменту девочка успела наглотаться воды, приехавшая на место бригада скорой не смогла откачать ее, и та умерла.

Родитель предположил, что дочь могла запутаться в тине, поэтому не могла выплыть самостоятельно.

В региональном управлении Следственного комитета изданию сообщили, что по факту смерти подростка проводится проверка.

Семья погибшей родом из Узбекистана, никто из членов семьи не замечен в правонарушениях. Школьница хорошо училась, рисовала, увлекалась астрологией и японской культурой. Незадолго до происшествия она вычислила дату своей смерти (24 ноября 2093 год) и говорила всем, что доживет до 87 лет.

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