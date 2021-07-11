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Участник последнего сезона «Голос. Дети» попал под поезд

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Подмосковье в субботу, 10 июля, попал под пригородный поезд 14-летний участник последнего сезона шоу «Голос Дети». Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. Об этом сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца».

Инцидент произошел недалеко от платформы «43-й километр» Ярославского направления в районе 19:00. В этом месте пешеходный переход нерегулируемый, юноша не реагировал на крики стоящих рядом людей, хотя ехал медленно и мог бы остановиться, отмечает издание.

По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. В поселке близкие мальчика живут летом, погибший был в семье единственным ребенком.

Зимой юноша, отец которого был чемпионом по мотокроссу, брал уроки в мотошколе, а этим летом ему купили мопед. В рассказе о себе на шоу он упомянул, что увлекается картингом и гонками. В марте во время прослушиваний в конкурсе он исполнял русскоязычную версию песни Чака Берри Johnny B. Goode, но не прошел слепые прослушивания.

В мае в Воронежской области пьяный местный житель лег на рельсы на регулируемом переходе перед приближающимся поездом. Его успели оттащить дежурная на переезде и водители.

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