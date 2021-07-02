В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике во время игры в прятки

В Янаульском районе Башкирии восьмилетний мальчик умер в холодильнике — он забрался туда во время игры в прятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, передает издание «Башинформ».

По данным ведомства, 1 июля около 18:00 ребенок играл со своими сестрами в прятки во дворе частного дома. Он решил спрятаться в старом холодильнике марки «Мир», стоявшем возле сарая.

Из-за того, что холодильник оборудован односторонним замком, который открывался только снаружи, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Родители нашли его около часа ночи 2 июля.

СК начал доследственную проверку.

В июне 2020 года двое детей ради шутки закопали брата в песок во время игры и случайно убили его — мальчик задохнулся. Ребенка пытались спасти, но это не помогло. В момент происшествия дети находились без присмотра родителей.