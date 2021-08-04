Пытавшаяся разнять драку россиянка врезалась в толпу на машине и убила человека

В Алтайском крае россиянка пыталась разнять драку, села за руль автомобиля и задавила своего сожителя. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 августа 25-летняя девушка отдыхала вместе со своим 35-летним сожителем в одном из заведений Барнаула. В какой-то момент между парой и тремя другими посетителями произошел конфликт, который перешел в драку на улице.

Чтобы разнять мужчин, девушка села за руль автомобиля и врезалась в толпу дерущихся. Больше всего пострадал сожитель россиянки. С переломом позвоночника и разрывом внутренних органов он скончался на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

Против россиянки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.