Суд досрочно освободил убившего жену-модель российского фотографа

В Екатеринбурге суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении российского фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего десятилетний срок за убийство жены-модели. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает ТАСС.

Такое решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который ранее уже удовлетворял аналогичную просьбу осужденного фотографа. В декабре прошлого года ему заменили неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы.

Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении. При этом он находится на воле и обязан отмечаться у инспектора ФСИН. В феврале по требованию прокуратуры Свердловский областной суд отменил это решение.

В ночь с 22 на 23 августа 2013 года во время вечеринки Лошагин убил жену Юлию Прокопьеву. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. После этого он вывез труп женщины в лесной массив под Первоуральском и сжег на костре.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.