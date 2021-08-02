Раскрыто психическое состояние убившего российскую школьницу полицейского

Эксперты раскрыли психическое состояние убившего российскую школьницу полицейского. Они поделились своим мнением о причинах расправы бывшего подполковника МВД над девочкой в поселке Петра Дубрава в интервью «Комсомольской правде».

31 июля подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы Антона Безчетвертева арестовали на два месяца. Против меры пресечения он не возражал и частично признал свою вину.

Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил, а затем убил девочку. По мнению судебно-психиатрического эксперта Артема Гилева, подполковник попросту хотел скрыть факт аварии. Убийство он совершил из-за особенностей личности, а не из-за психической патологии.

Эксперты смогут оценить психическое состояние подозреваемого в момент убийства после того, как его проверят на наличие в крови алкоголя или иных веществ. Об этом рассказал психиатр Сергей Нурисламов. По его мнению, убийство — это результат болезненных переживаний. Одной из причин такой реакции мог быть прежний опыт общения с женщинами. Погибшая девушка могла задеть подозреваемого за живое или оскорбить, тем самым вызвав у него ярость.

Однако до сих пор неизвестно, для чего подполковник взял с собой нож в день убийства. Со слов супруги, он мог пригодиться полицейскому на рыбалке.

По данным источников издания в правоохранительных органах, с 14 июля Безчетвертев находился в отпуске. В день преступления он еще не вышел на работу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.