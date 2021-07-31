Подозреваемого в убийстве школьницы самарского подполковника арестовали

Самарский районный суд поместил бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, под арест сроком на два месяца. Об этом сообщается вTelegram-канале Mash.

Против меры пресечения Безчетвертев не возражал, свою вину признал частично. На судебном заседании бывший полицейский расплакался, говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а потом убил, чтобы скрыть факт аварии. Любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым следователи опровергли. Из органов внутренних дел подполковник был уволен по дискредитирующим обстоятельствам.

По информации газеты «Московский Комсомолец», за время своей карьеры Безчетвертев раскрыл ряд громких преступлений, в частности поймал ранее судимого убийцу школьницы. За поимку преступника Безчетвертеву в качестве премии подарили компьютер.