Подруги убитой полицейским российской школьницы рассказали о ее личной жизни

Подруги 15-летней российской школьницы, в убийстве которой подозревают подполковника полиции в Самарской области, рассказали о личной жизни погибшей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Они отметили, что у погибшей давно не было возлюбленного. Также одна из девочек заявила, что убитая никогда не упоминала полицейском, которого подозревают в совершении преступления.

«Она была в отношениях, но давно рассталась с молодым человеком», — сказала другая подруга школьницы. При этом погибшая не распространялась, кто именно был ее возлюбленным.

Ранее подруга убитой школьницы показала последнее сообщение, которое та отправила ей перед гибелью. Она предложила начать в 21:00, однако приятельница погибшей попросила перенести встречу на полчаса раньше, поскольку для родителей будет «очень странно», если она пойдет куда-то в такое время. Однако позднее собеседница погибшей сообщила, что пробежку придется отложить, так как планы поменялись. Тогда девочка отправилась бегать одна.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД. Изначально сообщалось, что у них был роман, однако позднее следователи опровергли любовную связь между школьницей и подозреваемым.

Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а потом убил, чтобы скрыть факт аварии.