Соседи убитой полицейским российской школьницы рассказали о ее личности

Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье. О ее личности рассказали соседи, передает РИА Новости.

По их словам, девочка училась в девятом классе и общалась лишь со сверстниками. «Никакой развратный образ жизни она не вела, мы об этом не знали. Обычный ребенок. Никогда ни с какими мужчинами мы ее не видели, чтобы она в машину какую-нибудь садилась, не было этого. Общалась она с девочками, как и все обычные подростки», — отметили они.

Соседи также добавили, что школьница воспитывалась в благополучной семье отцом и тетей.

«Отец работал, тетя тоже работала. Мама у нее умерла три года назад от онкологического заболевания. Училась она вроде нормально. Она была скромной девочкой, жила в своем мире. Одевалась своеобразно», — поделилась соседка. Она отметила, что школьница вела себя «как мышка», ни с кем не разговаривала и даже не здоровалась.

В убийстве девочки подозревается подполковник полиции. Его задержали сотрудники службы собственной безопасности полиции и передали следственным органам. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в МВД.

Ранее следователи опровергли любовную связь между школьницей и подозреваемым. Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а потом убил, чтобы скрыть факт аварии.

