Следователи опровергли любовную связь между подполковником полиции и школьницей

В Самарской области следователи опровергли любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым в ее убийстве подполковником полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии.

Как добавили в региональном управлении Следственного комитета России, подозреваемого уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его начальство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что по одной из версий, полицейский встречался с девятиклассницей, но затем отношения подозреваемого с 16-летней любовницей стали напряженными. Мотивом убийства могло стать то, что школьница угрожала рассказать всем об их связи.