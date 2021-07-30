Подозреваемого в убийстве российской школьницы подполковника уволили из полиции

Подполковника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, уволили со службы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МВД России.

Подозреваемый был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции и передан следственным органам. Он уволен по дискредитирующим обстоятельствам, добавили в ведомстве.

Ранее 30 июля следователи опровергли любовную связь между девятиклассницей и подозреваемым. Согласно основной версии, полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а затем убил, чтобы скрыть факт аварии.

Сообщалось, что, по одной из версий, полицейский встречался со школьницей, но затем их отношения стали напряженными. Мотивом убийства могло стать то, что школьница угрожала рассказать всем об их связи.