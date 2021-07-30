Названа версия убийства подполковником полиции российской школьницы

Школьница, убитая подполковником полиции в Самарской области, была любовницей подозреваемого. Новую версию событий сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, полицейский встречался с девятиклассницей. Часто свидания пары проходили в автомобиле — том самом белом автомобиле Toyota, в котором подполковника видели в последний раз. Недавно отношения подозреваемого с 16-летней любовницей стали напряженными. Мотивом убийства могло стать то, что школьница угрожала рассказать всем об их связи.

29 июля в 22:30 июля в поселке Петра Дубрава (Самарская область) обнаружили тело девушки с пятью ножевыми ранениями. По словам очевидца, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota.

Было установлено, что на таком автомобиле ездит подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Его задержали.