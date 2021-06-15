Сотрудника Росгвардии заподозрили в убийстве женщины

В Челябинске сотрудника Росгвардии задержали по подозрению в убийстве супруги. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области.

14 июня женщину с ножевыми ранениями забрали из хостела, в котором она работала, и доставили в больницу. Спасти пострадавшую не удалось. По подозрению в ее убийстве сотрудники полиции задержали ее мужа, состоящего на службе в Росгвардии.

Мужчину поместили в изолятор и отстранили от работы. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого.