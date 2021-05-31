Раненного во время стрельбы в Екатеринбурге росгвардейца отпустили домой

В Екатеринбурге врачи отпустили домой сотрудника Росгвардии, получившего ранение во время стрельбы, которую открыл по прохожим бывший сотрудник МВД Сергей Болков из окна жилого дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Пострадавший выписан из больницы после оказанной медпомощи.

30 мая в Росгвардии сообщили, что сотрудник, прибывший к месту происшествия, был ранен в ногу. После начала стрельбы персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии попали под огонь, в результате чего один из них получил касательное ранение в ногу.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков 1973 года рождения, который уволился из милиции по собственному желанию в 2010 году. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы пострадали два человека, в том числе 9-летняя девочка.