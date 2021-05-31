Задержание открывшего стрельбу в Екатеринбурге показали на видео

Следственный комитет (СК) России показал видео задержания бывшего сотрудника МВД Сергея Болкова, устроившего стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, и осмотра места происшествия. Кадры размещены на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как стрелявший лежит на земле лицом вниз. На мужчине надеты наручники. В это время полицейские и сотрудники СК проводят следственные действия, в частности, осматривают его жилище.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков 1973 года рождения, который уволился из милиции по собственному желанию в 2010 году. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.