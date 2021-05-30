Раскрыто состояние пострадавшей во время стрельбы в Екатеринбурге девочки

Раскрыто состояние девочки, пострадавшей во время стрельбы, которую открыл по прохожим бывший полицейский Сергей Боков из жилого дома в Екатеринбурге. Информацию приводит Telegram-канал «112».

Раненая девочка находится в реанимации одной из больниц. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщается о состоянии второго пострадавшего при стрельбе: он получил травму средней тяжести.

Ранее одна из соседок рассказала, что Боков прошел Чечню, поэтому у него «крыша съехала». По ее словам, во время стрельбы Боков кричал «Где вы были в 90-е!». К кому он обращался — неясно. Другие соседи утверждают, что в 2001-м году он убил соседа по имени Владимир. Правоохранители пока не подтвердили эту информацию.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД Сергей Боков. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе ребенок, пострадали. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, во время операции никто из офицеров спецподразделения ведомства не пострадал.