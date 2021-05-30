Полиция опровергла информацию о взрыве на месте стрельбы в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга опровергла информацию о прозвучавшем взрыве на месте стрельбы в городе, которую устроил бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Боков. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Что касается появившихся в некоторых СМИ данных о том, что применялось взрывное устройство, эти сведения не соответствуют действительности», — сообщил агентству глава пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых. Он уточнил, что специалисты применяли при задержании подозреваемого светошумовую гранату.

Ранее 30 мая стало известно, что в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам. По предварительным данным, мужчина, вооруженный охотничьим карабином «Сайга», вел огонь из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина. Позже стало известно, что по людям стреляет бывший сотрудник МВД Сергей Боков. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчина задержан. Сообщалось, что бывший полицейский был вооружен карабином «Сайга». Известно также о пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, во время операции никто из офицеров спецподразделения ведомства не пострадал.



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