Появились сообщения о мощном взрыве на месте стрельбы в Екатеринбурге

На месте стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил бывший сотрудник полиции Сергей Боков, произошел мощный взрыв. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале E1.RU.

В свою очередь URA.RU уточняет, что взрыв прогремел в ходе штурма квартиры стрелявшего. «Произошел взрыв, валит дым, в квартире пожар», — сообщает издание.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и продолжает отстреливаться из окна четвертого этажа. На место прибыл отряды Росгвардии и СОБР. Сообщается, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга».

Известно также о первых пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, о характере его ранения пока неизвестно.

О том, что неизвестный открыл огонь по прохожим и автомобилям на улице, стало известно вечером 30 мая.