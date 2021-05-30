Соседи рассказали об открывшем стрельбу бывшем полицейском в Екатеринбурге

Соседи бывшего полицейского Сергея Бокова, открывшего стрельбу из жилого дома в Екатеринбурге, рассказали о том, какой он человек и что он кричал во время инцидента. Интервью с очевидцами публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Как рассказывает женщина, в трезвом состоянии Боков ведет себя абсолютно нормально: всегда здоровается и при необходимости помогает соседям. Он живет с женой и, по словам очевидцев, в данный момент супруга находится с ним в квартире.

«Он же у нас Чечню прошел. В Чечне был. Наверное, поэтому у него крыша съехала», — заявила соседка.

По ее словам, услышав стрельбу, люди начали прятаться под машинами. От выстрелов из машин начал вытекать бензин. Во время стрельбы Боков кричал «Где вы были в девяностые?». К кому он обращался — не ясно.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и продолжает отстреливаться из окна четвертого этажа. На место прибыл отряды Росгвардии и СОБР. Сообщается, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга».

Известно также о первых пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения ничего неизвестно.

О том, что неизвестный открыл огонь по прохожим и автомобилям на улице стало известно вечером 30 мая.

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