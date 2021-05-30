Опубликовано видео с места стрельбы в Екатеринбурге

Момент стрельбы из окна в Екатеринбурге на улице Бородина сняли на видео. Ролик с места происшествия публикует Telegram-канал Baza.

Огонь из окна четвертого этажа открыл бывший сотрудник МВД Сергей Боков. Он заперся в квартире и продолжает вести беспорядочную стрельбу по прохожим. По информации Telegram-канала E1.RU, мужчина находится в нетрезвом состоянии.

На место прибыл отряд Росгвардии. Ранее стало известно о двух пострадавших. По словам очевидцев, ранения получил сотрудник Росгвардии, а также ребенок — пуля попала девочке в живот.