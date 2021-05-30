В Сочи произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в микрорайоне Мамайка города Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС и РИА Новости.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию около 19:30 по московскому времени. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что в ходе дорожного конфликта один из участников несколько раз выстрелил из охолощенного оружия.

На данный момент все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции города Сочи. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В 2019 году массовая драка со стрельбой произошла в Олимпийском парке Сочи. По словам очевидцев, группа мужчин сначала выясняла отношения, после чего один из участников открыл стрельбу из пистолета, скорее всего травматического. Конфликт был остановлен приехавшими на место полицейскими.