Около сотни мигрантов с арматурой и дубинками в руках подрались в Петербурге

В Санкт-Петербурге около сотни мигрантов с арматурой и дубинками в руках устроили массовую драку. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Конфликт произошел на пересечении улиц Вербная и Репищева в Приморском районе. Полицейские увезли в отдел 45 человек.

Подробности уточняются. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее полиция задержала десятерых мужчин после массовой драки со стрельбой у Сенной площади в Петербурге. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как группа мужчин обменивается ударами руками и ногами возле торгового центра «Пик». На месте были обнаружены гильзы и резиновые пули, одного из участников с ножевыми ранениями доставили в больницу.