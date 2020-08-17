Москвич расстрелял рабочих из-за поцарапанной машины

Житель Москвы открыл огонь по группе рабочих из-за поцарапанной машины. Один человек умер, второй ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в ночь на понедельник, 17 августа, водитель на тракторе задел один из автомобилей во время выполнения дорожных работ на улице Академика Анохина. Хозяин машины достал пистолет и расстрелял дорожных работников. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Полиция ищет нападавшего.

В начале августа в Красноярске таджикские мигранты устроили массовую драку со стрельбой возле рынка. Причиной конфликта стала ревность к женщине. Произошедшее попало на видео.