Неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram.

Как уточняет Telegram-канал «112», мужчина, предположительно, вел огонь из окна многоэтажки на улице Бородина охотничьим ружьем «Сайга». На момент прибытия Росгвадии выстрелы прекратились.

Информации о раненых в результате случившегося пока нет. Отмечается, что дебошир не задержан.

30 мая сообщалось, что дорожный конфликт со стрельбой произошел в микрорайоне Мамайка города Сочи. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что в ходе дорожного конфликта один из участников несколько раз выстрелил из охолощенного оружия.