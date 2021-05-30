Мир
 
Последние новости
Появились данные о смерти получившего пулю в голову от полицейского нарушителя
В российском городе детей отбросило на трамвайные пути из-за лопнувшего батута
Появилось свадебное фото британского премьера Джонсона
Невеста Роналду прокомментировала будущее футболиста в «Ювентусе»
Прокуратура обвинила топ-менеджера «Рольфа» в выводе миллиардов рублей за рубеж
Доктор Комаровский призвал кормящих грудью женщин вакцинироваться
В России заявили об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
В прямом эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную девушку
Новости партнеров
Прослушать новость

Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в Майами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Al Drago / Reuters

В результате открытой стрельбы в банкетном зале в американском Майами, штат Флорида, убиты двое человек и ранены по меньшей мере 25. Об этом сообщает Fox News.

По предварительным данным, нападавшие подъехали на белом внедорожнике и начали стрелять по толпе собравшихся. Личности стрелявших пока не установлены, известно только, что их было трое. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стрельба произошла в банкетном зале в торговом центре Country Club.

«Это подлый акт насилия с применением огнестрельного оружия, это трусливый поступок», — заявил директор полиции Майами Альфредо Рамириес (Alfredo Ramiriez).

Накануне, 29 мая, в Майами в районе Винвуд неизвестные открыли огонь на улице. В результате семь человек получили ранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Florida shooting at Miami-area banquet hall leaves at least 2 dead, about 25 wounded: reports
Восемь человек погибли и десятки ранены при стрельбе на выходных в США
Число погибших при стрельбе в супермаркете в США возросло