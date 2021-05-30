Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в Майами

В результате открытой стрельбы в банкетном зале в американском Майами, штат Флорида, убиты двое человек и ранены по меньшей мере 25. Об этом сообщает Fox News.

По предварительным данным, нападавшие подъехали на белом внедорожнике и начали стрелять по толпе собравшихся. Личности стрелявших пока не установлены, известно только, что их было трое. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стрельба произошла в банкетном зале в торговом центре Country Club.

«Это подлый акт насилия с применением огнестрельного оружия, это трусливый поступок», — заявил директор полиции Майами Альфредо Рамириес (Alfredo Ramiriez).

Накануне, 29 мая, в Майами в районе Винвуд неизвестные открыли огонь на улице. В результате семь человек получили ранения.