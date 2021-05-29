Семь человек получили ранения при стрельбе в Майами

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском Майами, штат Флорида. Об этом сообщает американский телеканал NBC 6.

Все пострадавшие госпитализированы. Детективы прибыли на место стрельбы, полиция начала расследование. Одна жертва обратилась в больницу Университета Майами, а шесть других — в больницу Джексон Мемориал.

Полиция пока не обнародовала никакой информации о личности жертв или какой-либо информации о стрелке.

В пятницу, 28 мая, примерно в 23:53 по местному времени (29 мая 6:53 по мск) в полицию поступил вызов в район Винвуд. «Ни с того ни с сего я услышал выстрелы. Я просто как можно скорее побежал к машине и попытался уехать», — поделился впечатлениями очевидец.

Ранее, 26 мая, сообщалось о восьми погибших в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния.