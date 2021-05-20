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Учительница обезоружила и обняла начавшую стрельбу шестиклассницу

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Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Учительница средней школы в американском городе Ригби, штат Айдахо, обезоружила и обняла начавшую стрельбу шестиклассницу. Об этом сама преподаватель рассказала в интервью телеканалу ABC News.

Учитель математики Криста Гнейтинг (Krista Gneiting) готовила своих учеников к предстоящему экзамену, когда услышала выстрел в коридоре. Выглянув из класса, женщина увидела лежавшего на полу уборщика и тут же закрыла дверь. После этого раздались еще два выстрела. «Поэтому я просто сказала своим ученикам: мы уходим, мы бежим в здание старшей школы, вы должны бежать изо всех сил, не оглядываться назад, и сейчас самое время встать и идти», — рассказала педагог.

По словам Гнейтинг, она оказывала помощь одному из раненых школьников, когда впервые увидела стрелка — ей оказалась маленькая девочка с пистолетом. Учительница рассказала, что ее мозг просто отказывался принять тот факт, что стрельбу открыл маленький ребенок, но она четко осознавала, что нужно забрать у девочки оружие. Гнейтинг подошла к ребенку и, спросив, она ли открыла огонь, вытащила из ее рук пистолет — девочка не сопротивлялась. «А потом, когда я забрала пистолет, то просто обняла ее, потому что подумала: у этой маленькой девочки где-то есть мама, которая не знает, что у ее ребенка нервный срыв и она причиняет боль людям», — рассказала учительница.

Стрельба в средней школе города Ригби произошла 6 мая. По данным полиции, шестиклассница достала из рюкзака пистолет и открыла огонь. Были ранены двое детей и один взрослый.

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