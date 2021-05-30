Открывшим стрельбу из окна в Екатеринбурге оказался бывший полицейский

Жителем Екатеринбурга, открывшим стрельбу по прохожим из собственного окна, оказался бывший сотрудник МВД Сергей Боков. О появившихся подробностях сообщает Telegram-канал Baza.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина и продолжает отстреливаться из окна четвертого этажа. На место прибыл отряд Росгвардии. Сообщается, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга».

Известно также о первых пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения ничего неизвестно.

О том, что неизвестный открыл огонь по прохожим и автомобилям на улице стало известно вечером 30 мая.