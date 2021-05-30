Устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского задержали

Бывшего сотрудника полиции Сергея Бокова, устроившего стрельбу по прохожим из окна многоэтажки в Екатеринбурге, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Очевидцы отмечают, что его вывели из дома живым. По предварительной информации, мужчина был пьян. В настоящее время в его квартире работают силовики.

Также стало известно, что в последнее время Боков находится в запое из-за разногласий с женой.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС факт задержания и уточнил, что Боков оказал сопротивление при задержании.

Ранее на месте инцидента прогремел взрыв.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и отстреливался из окна четвертого этажа. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР. Сообщалось, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга».

Известно также о первых пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения ничего неизвестно.

О том, что неизвестный открыл огонь по прохожим и автомобилям на улице стало известно вечером 30 мая.