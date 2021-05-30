Соседи рассказали об убийстве человека открывшим стрельбу бывшим полицейским

Соседи и знакомые бывшего полицейского Сергея Бокова, открывшего стрельбу из жилого дома в Екатеринбурге, рассказали, что в 2001-м году он убил человека. Их слова приводит Telegram-канал «112».

По их словам, Боков убил своего соседа по имени Владимир. Правоохранители еще не подтверждали подобную информацию.

Также отмечается, что к подозреваемому ранее уже вызывали полицию по другим поводам.

Ранее одна из соседок рассказала, что Боков «прошел Чечню», поэтому у него «крыша съехала». По ее словам, во время стрельбы Боков кричал «Где вы были в девяностые?». К кому он обращался — не ясно.

Как сообщили «Ленте.ру» в Департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества Росгвардии, в результате штурма СОБР Росгвардии задержал бывшего сотрудника полиции Сергея Бокова, стрелявшего по прохожим. Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал. Подозреваемого задержали в его квартире и передали представителям УМВД.

Боков заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в Екатеринбурге и отстреливался из окна четвертого этажа по прохожим и автомобилям. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР. Сообщалось, что бывший полицейский вооружен карабином «Сайга». Известно также о пострадавших — их двое. Пуля попала в живот маленькой девочке. Также пострадал сотрудник Росгвардии, но о характере его ранения ничего неизвестно.