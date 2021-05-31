На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире

На месте стрельбы в Екатеринбурге полицейские нашли свыше 70 гильз, а в квартире подозреваемого арсенал. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый произвел несколько десятков выстрелов. В квартире, откуда он вел стрельбу по людям, обнаружены 26 гильз, еще 46 найдены во дворе жилого дома.

По месту жительства задержанного в ходе осмотра изъяты карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматические пистолет и винтовка «Иж» и пустые бутылки от спиртного.

Подозреваемый в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Соседи рассказали, что он на протяжении нескольких дней был в запое. Злоупотреблять алкоголем мужчина стал после увольнения со службы в МВД в 2010 году. Сообщалось, что стрелявшего зовут Сергей Болков, он 1973 года рождения. Жильцы рассказывают о случавшихся у него приступах агрессии и семейных скандалов.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, стрелявшего задержали в ходе штурма. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.