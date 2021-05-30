Опубликовано фото открывшего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского

Опубликовано фото бывшего полицейского Сергея Болкова, открывшего стрельбу по прохожим и машинам из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге. Снимок появился в Telegram-канале «112».

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Он работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика, на данный момент устроен в частном охранном предприятии.

Ранее одна из соседок рассказала, что Болков «прошел Чечню», поэтому у него «крыша съехала». По ее словам, во время стрельбы Боков кричал «Где вы были в девяностые?», при этом неизвестно, к кому он обращался. Другие соседи утверждают, что в 2001-м году он убил своего соседа по имени Владимир. Правоохранители еще не подтверждали подобную информацию.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков 1973 года рождения. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали.

Как сообщил «Ленте.ру» помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Максим Чалков, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ и статьи 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).