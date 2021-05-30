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В Росгвардии рассказали о пострадавшем при стрельбе в Екатеринбурге сотруднике

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Фото: Globallookpress.com

В Росгвардии рассказали о сотруднике, пострадавшем во время стрельбы, которую открыл по прохожим бывший сотрудник МВД Сергей Болков из окна жилого дома в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудник, который был ранен в ногу при стрельбе, госпитализирован.

«В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении», — отметили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии России.

Также сообщается, что после начала стрельбы персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии попали под огонь, в результате чего один из них получил касательное ранение в ногу.

Ранее сообщалось о состоянии 9-летней девочки, пострадавшей во время стрельбы, которую открыл по прохожим бывший сотрудник МВД Сергей Болков из окна жилого дома в Екатеринбурге. Раненая девочка находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков 1973 года рождения, который уволился из милиции по собственному желанию в 2010 году. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали.

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