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Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Устроившего стрельбу в Екатеринбурге Сергея Болкова уволили из МВД после травмы головы, полученной во время задержания нарушителей. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Мужчину ударили по голове бутылкой, вследствие чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. Военно-врачебная комиссия выявила у него рассеянную неврологическую симптоматику и рекомендовала отстранить его от службы. Сообщалось, что его уволили по собственному желанию в 2010 году. Это произошло до реорганизации милиции в полицию, уточнил газете «Коммерсантъ» представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, Болков служил в должности инспектора патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика.

30 мая Болков позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире восемь детей и потребовал «нормальных офицеров» для переговоров по телефону, а не через дверь. Затем он начал стрелять по прохожим на улице из окна своей квартиры. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы были ранены два человека, в том числе 9-летняя девочка. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.

Предыстория: На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
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