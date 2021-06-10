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Преподаватель вуза Росгвардии умер на работе

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Новосибирский военный институт
Новосибирский военный институт
Фото: nvi.rosgvard.ru

Подполковник Алексей Романенко умер во время работы в Новосибирском военном институте в возрасте 36 лет, пишет Gorsite.ru.

Погибший был преподавателем кафедры тактики применения боевых подразделений. Во время работы в вузе он наклонился и умер. Врачи не смогли установить точную причину смерти.

В пресс-службе Сибирского округа Росгвардии сообщили порталу, что погибший преподаватель участвовал в боевых действиях и был обладателем крапового берета. «Светлая память об Алексее Викторовиче навечно сохранится в сердцах его сослуживцев и всех, кто его знал», — цитирует портал сообщение пресс-службы.

Ранее, в апреле, сотрудник Росгвардии умер на посту в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. Старший смены нашел тело в комнате начальника караула. У погибшего не было признаков насильственный смерти — сотрудник скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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