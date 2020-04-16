Сотрудник Росгвардии умер на посту в авиационном научном центре России

В Москве сотрудник Росгвардии умер на своем посту в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского — авиационном научном центре России. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, старший смены нашел тело в комнате начальника караула. У погибшего отсутствовали признаки насильственной смерти. Причина — острая сердечная недостаточность. Скончавшийся работал в федеральном унитарном предприятии (ФГУП) «Охрана», которое подчиняется Росгвардии. Ему было 57 лет.

18 марта сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга на посту в Михайловском саду нашли 28-летнего сотрудника вневедомственной охраны с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним лежал служебный пистолет Макарова. Он был госпитализирован, но в больнице росгвардеец впал в кому, а затем скончался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru