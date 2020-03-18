Росгвардейца нашли с простреленной головой на посту в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на посту в Михайловском саду нашли 28-летнего сотрудника вневедомственной охраны с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Постовой с простреленной головой был госпитализирован. В больнице медики зафиксировали клиническую смерть, через несколько часов комы пострадавший скончался.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, старшина отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району выпал из постовой будки около 21:00 часа 17 марта. С ним пытались связаться через полтора часа, но безуспешно. Тогда на место прибыли полицейские и нашли раненого. Рядом с ним лежал служебный пистолет Макарова, дополнительный магазин к нему и использованная гильза.

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