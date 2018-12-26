Раскрыты подробности наезда машины на пост охраны Домодедово

Машина каршеринга марки Volkswagen въехала на контрольно-пропускной пункт у парковки в Домодедово из-за автомобиля марки Ford. Об этом рассказали агентству «Москва» в подмосковном главке МВД.

Неизвестные на Ford спровоцировали ДТП, чтобы совершить разбойное нападение на водителя арендованного авто. «После чего похитили из машины денежные средства и скрылись», — отметил собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее 26 декабря сообщалось, что неопытный водитель не справился с управлением взятой в аренду машины и наехал на КПП у парковки столичного аэропорта, в результате чего пострадал находившийся на посту охранник.

Очевидец отметил, что инцидент произошел в районе 7:30 мск на въезде в газозаправочную станцию в непосредственной близости от здания аэровокзала.

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