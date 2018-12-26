Раскрыты подробности наезда машины на пост охраны Домодедово

Машина каршеринга марки Volkswagen въехала на контрольно-пропускной пункт у парковки в Домодедово из-за автомобиля марки Ford. Об этом рассказали агентству «Москва» в подмосковном главке МВД.
Неизвестные на Ford спровоцировали ДТП, чтобы совершить разбойное нападение на водителя арендованного авто. «После чего похитили из машины денежные средства и скрылись», — отметил собеседник агентства.
В полиции также уточнили, что в результате инцидента пострадали два человека.
Ранее 26 декабря сообщалось, что неопытный водитель не справился с управлением взятой в аренду машины и наехал на КПП у парковки столичного аэропорта, в результате чего пострадал находившийся на посту охранник.
Очевидец отметил, что инцидент произошел в районе 7:30 мск на въезде в газозаправочную станцию в непосредственной близости от здания аэровокзала.