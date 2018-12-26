Машина наехала на пост охраны у аэропорта Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово машина наехала на КПП у выезда с парковки, сообщил «Интерфакс» источник в экстренных службах.

«Водитель с небольшим опытом взял машину, по всей видимости, по прилете, в каршеринг, но не рассчитал свои возможности и метеоусловия», — рассказал источник в экстренных службах.

Пострадал находившийся на посту охранник. Его состояние не уточняется.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь не идет о попытке проникновения в аэропорт.

«ДТП произошло где-то в промежутке 7:20 — 7:45. Это проходная к газозаправочной станции. Совсем рядом с аэропортом. На месте были две скорые, полиция», — рассказал очевидец радиостанции «Говорит Москва».

Ранее 17 декабря сообщалось, что родственники молодой семьи, погибшей в ДТП с участием двоюродного дяди Размана Кадырова — главы Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимова, — попросили не наказывать его.

Перед этим журналисты сообщали, что полиция пыталась скрыть факт произошедшего.

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